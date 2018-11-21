Фотофакт: «Майдан» на белорусско-украинской границе под Гомелем. «Евробляхеры» блокировали проезд

Как уже сообщалось, протестные акции так называемых «евробляхеров» докатились до украино-белорусской границы.





















Неудобства на себе уже ощущали, к примеру, пассажиры автобусов, которые пересекали границу в ночь с 19 на 20 ноября в пункте пропуска Новые Яриловичи. Сегодня с abw.by связался белорусский дальнобойщик Алексей, который прислал фото.

«Застрял в пункте пропуска Новые Яриловичи, на украинском терминале на въезд в Украину. Стою уже двое суток — оформил документы еще вчера и не могу въехать. Грузовики не пускают, остальные пока едут. Большегрузов собралось около двухсот, с украинской стороны очередь из фур растянулась километра на три до деревни Новые Яриловичи, на нейтральной территории — от шлагбаума до шлагбаума.

А "евробляхеры" выбрались, похоже, просто на пикник, стоят метрах 50-и от своего, украинского шлагбаума. Их автомобилей 50». Как видно на фото, на месте уже появляются палатки, колеса, флаги...»





















Алексей также заметил, что «на белорусской стороне ГАИ и транспортники не пускают большегрузов к шлагбауму, чтобы не стояли под камерами».

































Владельцы «евроблях» анонсировали проведение 20 ноября всеукраинской акции протеста. Госпогранкомитет Беларуси предупреждал о возможных затруднениях движения транспорта на дороге сообщением Чернигов — Новые Яриловичи и предлагал выбирать альтернативные маршруты движения. Как видно, сегодня уже 21 ноября, а протестные настроения на спад не идут.

























В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили:

«В пункте пропуска "Новые Яриловичи" Черниговской таможни гражданами Украины заблокирована дорога, в связи с чем замедлилось таможенное оформление транспортных средств и в белорусском пункте пропуска "Новая Гута". К 17.00 20 ноября оформление грузовых транспортных средств практически не производилось: вся "нейтральная" полоса фактически заполнилась и оформленные грузовики находятся на территории пункта пропуска.

По информации Черниговской таможни с 00.00 21 ноября движение грузовых автомобилей приостановлено.

Рекомендуем учитывать данную информацию при пересечении белорусско-украинской границы».