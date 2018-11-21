Военная реконструкция, тематические спектакли и лекции: как Гомель отметит День освобождения

Праздничные мероприятия к 75-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков стартуют сегодня и продолжатся до 27 ноября, сообщает городской журнал «Белка».
Концертную программу «И помнит мир спасённый» представит 21 ноября на сцене Гомельского областного драматического театра эстрадно-симфонический оркестр под управлением Станислава Шныра вместе с солистами областной филармонии и артистами театра. Начало в 16 часов.
Молодёжный театр подготовил тематический спектакль «Всё глуше музыка войны», где жанр обозначен как «военные судьбы Гомеля». Постановка расскажет словами наших земляков, жителей Гомеля и Гомельщины о том, как ад бесчеловечной войны коснулся простых людей. В подготовке спектакля использованы архивные материалы из фондов библиотек, личных архивов жителей Гомеля, фото- и видеосвидетельства разных лет, уникальный музыкальный материал. Показы состоятся 21 ноября (в 14:00), 24 ноября (в 11:00) и 27 ноября (в 14:30).
Подарком всем жителям областного центра также станет концерт в Городском центре культуры 24 ноября. Начало в 15 часов. Вход свободный.
21 ноября почётными гостями Литературно-музыкального салона Гомельской областной библиотеки имени Ленина станут ветераны Великой Отечественной войны Олег Назарович Плиндов, Алексей Иванович Пимонов, Геннадий Александрович Ломоносенко. В программе мероприятия — рассказы о героических испытаниях, примерах бесстрашия и мужества, песни и стихи о Великой Отечественной войне и классические вокальные произведения в исполнении финалистки детского творческого конкурса «Минута славы» Анастасии Ковальчук и сотрудников библиотеки. Начало в 15 часов.
В День освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, 26 ноября, в библиотеке пройдёт тематическая лекция «История Великой Отечественной войны» Александра Черёмина, профессора, историка, автора более 110 публикаций по истории России и сопредельных государств. Начнётся она в 14 часов, вход свободный.
В центральной городской библиотеке имени Герцена вечер памяти начнётся в понедельник в 15 часов. Поприсутствовать на нём могут все желающие. Вход тоже бесплатный.
Городской торжественный митинг на мемориальном комплексе «Аллея Героев» запланирован на 15 часов пятницы, 23 ноября. Гомельчане также возложат венки и цветы ко всем памятникам воинской славы на территории областного центра: к могиле подорвавшего десятки вражеских офицеров Тимофея Бородина, Кургану Славы в Советском районе, памятнику героическим девушкам-зенитчицам на Сельмаше, поднявшим Красное Знамя над заводом вагоноремонтникам и многим-многим другим.
Передать атмосферу военных лет готовятся члены исторических клубов Беларуси. В Советском районе они воссоздадут один из этапов операции по освобождению Гомеля. Реконструкция развернётся на Любенском озере в воскресенье, 25 ноября.
После боя зрители получат возможность сфотографироваться на фоне военной техники и узнать больше об оружии, с которым советские солдаты освобождали Родину. Начало реконструкции в 13 часов.
Днём ранее, 24 ноября, историко-художественная реконструкция пройдёт на проспекте Космонавтов. Начнётся действо в 13 часов.
Митинг на площади Труда начнётся 26 ноября в 15 часов. Участие в нём примут ветераны войны и труда, руководство области и города, представители трудовых коллективов и общественных организаций. После митинга в Областном общественно-культурном центре состоится концерт в ознаменование главного для Гомеля праздника.
В 15:30 на площадке у Медицинского университета развернётся выставка военной техники и вооружения, фестиваль полевых кухонь.
27 ноября в кинотеатре «Мир» можно посмотреть военную драму «Несокрушимый» о подвиге экипажа танка КВ-1, который во время Великой Отечественной войны в одиночку победил намного превосходящие силы противника. Фильм начнётся в 17 часов.
В этот день на площади перед кинотеатром Гомельский областной музей военной славы представит выставочный блок военного оружия, в фойе кинотеатра будет организована тематическая фотовыставка «Оружие победы», будут звучать песни военных лет. В зрительном зале зрителям будут предложены также танцевальные номера и песни на военную тематику.