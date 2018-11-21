Военная реконструкция, тематические спектакли и лекции: как Гомель отметит День освобождения

Праздничные мероприятия к 75-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков стартуют сегодня и продолжатся до 27 ноября, сообщает городской журнал «Белка».

Концертную программу «И пом­нит мир спасённый» представит 21 ноября на сцене Гомельского об­ластного драматического театра эстрадно-симфонический оркестр под управлением Станислава Шны­ра вместе с солистами областной фи­лармонии и артистами театра. Нача­ло в 16 часов.

Молодёжный театр подготовил тематический спектакль «Всё глу­ше музыка войны», где жанр обозна­чен как «военные судьбы Гомеля». Постановка расскажет словами на­ших земляков, жителей Гомеля и Гомельщины о том, как ад бесчело­вечной войны коснулся простых лю­дей. В подготовке спектакля исполь­зованы архивные материалы из фон­дов библиотек, личных архивов жи­телей Гомеля, фото- и видеосвиде­тельства разных лет, уникальный му­зыкальный материал. Показы состо­ятся 21 ноября (в 14:00), 24 ноября (в 11:00) и 27 ноября (в 14:30).

Подарком всем жителям областного центра также станет концерт в Городском центре культуры 24 но­ября. Начало в 15 часов. Вход сво­бодный.

21 ноября почётными гостями Литературно-музыкального салона Гомельской областной библиотеки имени Ленина станут ветераны Ве­ликой Отечественной войны Олег Назарович Плиндов, Алексей Ивано­вич Пимонов, Геннадий Александро­вич Ломоносенко. В программе ме­роприятия — рассказы о героических испытаниях, примерах бесстрашия и мужества, песни и стихи о Великой Отечественной войне и классические вокальные произведения в исполне­нии финалистки детского творческо­го конкурса «Минута славы» Анаста­сии Ковальчук и сотрудников библи­отеки. Начало в 15 часов.

В День освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, 26 ноября, в библиотеке пройдёт те­матическая лекция «История Вели­кой Отечественной войны» Алек­сандра Черёмина, профессора, исто­рика, автора более 110 публикаций по истории России и сопредельных государств. Начнётся она в 14 часов, вход свободный.

В центральной городской библи­отеке имени Герцена вечер памяти начнётся в понедельник в 15 часов. Поприсутствовать на нём могут все желающие. Вход тоже бесплатный.

Городской торжественный митинг на мемориальном комплексе «Ал­лея Героев» запланирован на 15 ча­сов пятницы, 23 ноября. Гомельчане также возложат венки и цветы ко всем памятникам воинской сла­вы на территории областного цен­тра: к могиле подорвавшего десят­ки вражеских офицеров Тимофея Бородина, Кургану Славы в Совет­ском районе, памятнику героическим девушкам-зенитчицам на Сельмаше, поднявшим Красное Знамя над заво­дом вагоноремонтникам и многим-многим другим.

Передать атмосферу военных лет готовятся члены исторических клу­бов Беларуси. В Советском райо­не они воссоздадут один из этапов операции по освобождению Гомеля. Реконструкция развернётся на Лю­бенском озере в воскресенье, 25 но­ября.

После боя зрители получат возможность сфотографироваться на фоне военной техники и узнать больше об оружии, с которым совет­ские солдаты освобождали Родину. Начало реконструкции в 13 часов.

Днём ранее, 24 ноября, историко-художественная реконструкция прой­дёт на проспекте Космонавтов. Нач­нётся действо в 13 часов.

Митинг на площади Труда начнётся 26 ноября в 15 часов. Участие в нём примут ветераны вой­ны и труда, руководство области и города, представители трудовых коллективов и общественных организаций. После митинга в Областном общественно-культурном центре состоится концерт в ознаменование главного для Гомеля праздника.

В 15:30 на площадке у Медицин­ского университета развернётся вы­ставка военной техники и вооруже­ния, фестиваль полевых кухонь.

27 ноября в кинотеатре «Мир» можно посмотреть военную драму «Несокрушимый» о подвиге экипажа танка КВ-1, который во время Вели­кой Отечественной войны в одиноч­ку победил намного превосходящие силы противника. Фильм начнётся в 17 часов.

В этот день на площади перед кинотеатром Гомельский областной музей военной славы представит выставочный блок военного оружия, в фойе кинотеатра будет организована тематическая фотовыставка «Оружие победы», будут звучать песни военных лет. В зрительном зале зрителям будут предложены также танцевальные номера и песни на военную тематику.