Видео: самосвал теряет свой сыпучий груз прямо в центре города
- 21 ноября 2018, 12:59
- 1448
- 0
Случчанка приехала рожать в Беларусь из Москвы и умерла в VIP-палате минского роддома
На трассе под Светлогорском открытым пламенем горел грузовик — видеофакт
Экс-директору житковичского завода вынесли суровый приговор за взятки в 140 тысяч долларов
В Гомеле за 25 рублей можно купить целое общежитие, где жили осужденные
В Мозырском районе учащийся колледжа повредил 11 автомобилей, зачем — объяснить не смог
«Никому не хочется терять свои деньги». Майские каникулы надо будет отработать
Кокорин и Мамаев по очереди с сокамерниками моют туалеты в СИЗО
Вечер в хату. Как «подмосковного Отелло», отрубившего руки жене, встретят в колонии
У всех погибших остались дети. Микроавтобус, вылетевший под молоковоз под Калинковичами, вез женщин на рынок
«Евробляхи» заблокировали погранпереход «Новые Яриловичи». Пассажиры рейсового автобуса вынуждены были добираться до Гомеля самостоятельно
В гомельском гипермаркете мужчине не пробили товар по стоимости, указанной на ценнике. Что делать, если на ценнике одна сумма, а в чеке другая?
«Начните жить с чистого листа». Тюремный мир Беларуси взбудоражен «прогоном» гомельского вора в законе Саши Кушнера
В Волгограде монтажник-высотник из Гомеля погиб из-за звонка на мобильный
Будьте осторожны! В Гомельской области продают смертельно опасные для людей «незамерзайки»