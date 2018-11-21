Видео: самосвал теряет свой сыпучий груз прямо в центре города

На съемке видно, как на перекрестке Советской и Крестьянской из кузова МАЗ-а активно просыпается сухой асфальт.

Видео было опубликовано на Onliner.by. Пользователи задаются вопросом — может это новый способ бороться с гололедицей на дорогах? Главное, чтобы самосвалу было недалеко ехать, иначе есть риск, что груз не будет доставлен до места назначения.





ПДД гласят, что перед началом движения и в пути водитель обязан контролировать состояние груза во избежание его падения или смещения. Более того, перевозка груза вообще запрещена, если он создает шум, пыль или загрязняет дорогу и окружающую среду.