Видео: самосвал теряет свой сыпучий груз прямо в центре города

  • 21 ноября 2018, 12:59
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На съемке видно, как на перекрестке Советской и Крестьянской из кузова МАЗ-а активно просыпается сухой асфальт.

Видео было опубликовано на Onliner.by. Пользователи задаются вопросом — может это новый способ бороться с гололедицей на дорогах? Главное, чтобы самосвалу было недалеко ехать, иначе есть риск, что груз не будет доставлен до места назначения.


ПДД гласят, что перед началом движения и в пути водитель обязан контролировать состояние груза во избежание его падения или смещения. Более того, перевозка груза вообще запрещена, если он создает шум, пыль или загрязняет дорогу и окружающую среду.




gomel.today
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