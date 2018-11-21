В Гомеле на площади Ленина сбили пенсионерку на пешеходном переходе

  • 21 ноября 2018, 11:46
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20 ноября около 18:50 на нерегулируемом пешеходном переходе 78-летняя женщина-пешеход угодила под колеса легкового автомобиля «Форд Фокус».

Автомобиль двигался в направлении Советской со стороны Гагарина. За рулем «Фокуса» находился 67-летний мужчина. Как сообщает УВД, женщину с телесными повреждениями госпитализировали в областную больницу.




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