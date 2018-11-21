В Новобелице автомобиль сбил 9-летнего ребенка, переходившего дорогу на «зеленый», он в реанимации

  • 21 ноября 2018, 11:16
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Вчера днем в Новобелице школьник переходил дорогу на «зеленый», однако знание правил дорожного движение не спасло его от аварии: его сбил «ВАЗ-2109».

ДТП случилось на Ильича. За рулем автомобиля был 49-летний водитель.

9-летний мальчик получил серьезные травмы, он в реанимации, сообщили в УВД.




gomel.today
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