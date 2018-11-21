Из-за протестов «евроблях» на украинской стороне в Новой Гуте собирается очередь из фур

  • 21 ноября 2018, 11:03
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В пункте пропуска «Новые Ярыловичи» Черниговской таможни с 00.00 21 ноября приостановлено движение грузовиков, информирует пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Уточняется, что в пункте пропуска «Новые Яриловичи» граждане Украины «заблокировали» дорогу, в связи чем замедлилось таможенное оформление автомобилей и в белорусском пункте пропуска «Новая Гута».

К 17.00 20 ноября оформление фур практически не велось, так как вся «нейтральная» полоса фактически заполнилась, а оформленные грузовики находятся на территории пункта пропуска.

По данным Госпогранкомитета, на 10.00 в пункте пропуска «Новая Гута» в очереди на въезд в Украину стоят более 50 фур.

В ГТК рекомендовали учитывать вышеуказанную информацию при пересечении белорусско-украинской границы.




Вадим Шундалов, СБ - Беларусь Сегодня
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Места: Новая Гута (118)

Метки: Общество (32252)

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