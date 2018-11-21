У комитета экономики Гомельского облисполкома новый председатель

  • 21 ноября 2018, 10:43
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У комитета экономики Гомельского облисполкома новый руководитель. О назначении сообщает «Гомельская праўда».

Игорь Аслюк родился в деревне Ломовичи Октябрьского района. Окончил Институт управления и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал ведущим экономистом ОАО «Октябрьский агроснаб». В 1999 — 2004 годах работал на различных должностях в филиале № 319 АСБ «Беларусбанк» в г. п. Октябрьский: экономистом I категории, главным экономистом службы анализа и финансов, главным специалистом по финансово-экономической работе, с 2004 по 2013-й — начальником отдела экономики, заместителем председателя Октябрьского райисполкома. В 2013 году назначен заместителем председателя, в 2016-м — первым заместителем председателя Жлобинского райисполкома. С 16 декабря 2016 года возглавлял Чечерский райисполком.


Напомним, кресло председателя комитета экономики облисполкома было вакантно с апреля. С тех пор, как его покинула Эльвира Карницкая. Говорили, что чиновница вышла на пенсию. Однако 25 апреля в СК рассказали о расследовании коррупционного уголовного дела в отношении Карницкой.




TUT.BY
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