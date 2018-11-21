На играх «Гомеля» на Кипре работали фэйк-судьи. Один матч уже подозревали

  • 21 ноября 2018, 10:18
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Фото - niebiescy.pl

Новая история от Football Leaks. Клуб настаивает на своей честности.

В понедельник румынское издание Gazeta Sporturilor опубликовало обширное расследование о договорных матчах. Согласно публикации Костина Стукана и Майкла Берда, начиная с 2016 года на предсезонных сборах на Кипре работали восемь подставных арбитров, которые, по утверждению авторов, своими ошибками обеспечивали нужный результат в товарищеских матчах. За это время фейковые рефери отработали 32 спарринга с участием 15 европейских клубов. Среди них — белорусский «Гомель».

* * *

Одной из ключевых фигур расследования является бывший защитник румынской «Конкордии» и чешского «Витковице» Алин Кристиан Стойка (не путать с экс-игроком сборной Румынии и «Андерлехта»). На встрече с журналистами в Бухаресте Алин признался, что в конце 2015-го на него через знакомого футбольного агента Гавриила Папанастасатоса вышел экс-защитник «Юрмалы» Кирилс Григоровс. В телефонном разговоре латыш, выступающий сейчас за «Ереван», попросил Стойку найти двух судей для работы на зимних спаррингах на Кипре, пообещав за каждого гонорар в размере 500 евро. Футболист просьбу выполнил, найдя арбитров в румынском Д4.

На Кипре Григоровс предложил самому Стойке, который прилетел к нему за гонораром, поработать в качестве рефери во время межсезонья. В то время у Алина были серьезные проблемы в семье — отец боролся с раком. На лечении нужны были серьезные деньги, и ради них футболист переквалифицировался в судью. За первый спарринг румын получил 500 евро, а после него Кирилс объяснил условия дальнейшей работы: «Возможно, в некоторых матчах тебе нужно будет держать флаг внизу, когда игрок будет в положении вне игры. Или, может быть, тебе придется поднять флаг, когда футболист в офсайде не будет. Ты просто закрываешь глаза». Стойка с условиями согласился и окончательно переквалифицировался в ряженого рефери.

Алин Стойка

Другими судьями, которые должны были умышленно совершать ошибки, стали граждане Португалии (Хосе Вигас), Румынии (Адриан Удреа, Силвиу Постеука, Алекс Драгомир, Алекс-Даниэль Тунару и Джордже Эргхели) и сам Григоровс. Большинство из них были футболистами, и лишь Тунару и Эргхели имели судейский опыт.

Арбитры работали на матчах, организованными местной компанией Adrosports. По данным расследователей, фиома имеет отношение к китайскому футбольному агенту Эрику Мао, которого называют «лидером сингапурского синдиката по проведению договорных матчей». Ради нужного результата судьи якобы придумывали штрафные, не засчитывали честные голы и не замечали офсайды. Правда, как считает Стойка, не только арбитры устраивали спектакль на поле. По его словам, во многих матчах футболисты знали, что происходит, сами зарабатывали странные фолы и в некоторых моментах лишь обозначали борьбу.

* * *

Судя по информации, обнародованной Gazeta Sporturilor, белорусской командой, которая якобы стала участницей странных матчей, является «Гомель». 15 февраля 2018 года коллектив Вячеслава Геращенко в Дромолаксии встретился с польским «Рухом», выступавшим тогда в польском Д2. Белорусы в итоге уверенно победили 3:1, а румынских журналистов привлек один странный момент в матче. На 72-й минуте при счете 1:1 судья назначил пенальти в ворота поляков. Это решение вызвало тотальное непонимание у игроков «Руха». Болгарский вратарь Хожува Николай Банков так разошелся, что едва не сбил с ног грузного рефери. Вот этот момент.

В отчете о матче пресс-атташе «Руха» Томаш Ференс написал следующее: «Много работы было у Банкова, который за короткий промежуток времени проявил себя в двух хороши атаках. Во втором случае, когда болгарин защищал ворота один на один с соперником, судья указал на „точку“. Наш вратарь, как и остальные игроки, долго не соглашался принять это решение. Однако рефери был равнодушным, и вскоре Дао с одиннадцатиметровой отметки попал в сетку. С полной уверенностью можно сказать, что арбитр был самым слабым актером в сегодняшнем шоу. Он сильно раздражал своими решениями игроков обеих команд, часто вызывая залпы смеха...»

Как оказалось, главным арбитром матча был протеже Стойки Георге Эргхели, а на ленточке ему помогали Григоровс (на фото слева) и португалец Хосе Вигас.


Парни в судейской форме даже внешне мало напоминали рефери. К примеру, Григоровс вышел обслуживать спарринг в оранжевых бутсах Аdidas Nemeziz. Как рассказал «Трибуне» один из белорусских лайнсменов, серьезный судья вряд ли станет работать в цветастой обуви. Практически все выбирают классику — черные «адидасы» с тремя полосками.

До встречи с «Рухом» Эргхели, Вигас и Григоровс на Кипре отсудила два матча «Гомеля», прошедших в один день 5 февраля, — с «Мордовией» (2:1) и дублем «Янг Бойз» (1:0). Ничего крамольного расследователи в них не увидели. Более резонансным для «рысей» оказался поединок с российским «Уралом», состоявшийся в Лимасоле через три дня. Еще по ходу матча Франческо Баранка, глава некоммерческой организации Federbet, отслеживающей договорные матчи, заявил о подозрительной активности, связанной со ставками на этот спарринг.

— Ставят очень много. Ставят на победу «Урала», на успех «Гомеля» к перерыву, на тотал больше. Пробуют также на ТБ 3,5 гола и на успех российского клуба с разницей в два мяча и больше. Похоже, «Урал» победит со счетом 3:1.

С окончательным результатом Баранка ошибся, а в остальном был прав. Первую половину Екатеринбург проиграл со счетом 0:1. В начале второй половины «Урал», который ранее уже подозревали в участии в договорняках в чемпионате России, пропустил еще раз, а потом забил пять мячей подряд. Кроме того, судья не засчитал еще два мяча россиян. В итоге сработали все подозрительные ставки на этот товарняк.

После игры с «Уралом» директор «Гомеля» Виталий Кушнер сказал «Трибуне», что раздувать скандал лишь из-за обилия ставок не стоит, и футболисты его команды ни к чему плохому не причастны.

После публикации расследования мы вновь связались с боссом гомельчан. Прямо сейчас Виталий находится в отпуске за пределами Беларуси, но через Viber согласился прокомментировать ситуацию.

 Уровень квалификации судей на тех сборах был очень низкий. Но ожидать от них судейства на высоком уровне не приходилось. Мы знали, что арбитры, обслуживающие высшую лигу Кипра, были заняты в чемпионате, а белорусские рефери проводили свои сборы не на Кипре, а в Турции. Ошибки в работе судей были, но им значения не придавали.Такие же ошибки я видел и в нынешнем чемпионате Беларуси. Это вполне мог быть и человеческий фактор.

 Из-за обилия ставок Federbet называл матч «Гомеля» с «Уралом» странным. Сразу после игры вы говорили, что верите в честность игроков клуба. За время, прошедшее после матча, мнение не изменилось?

— На все вопросы, касающиеся матча с «Уралом», я уже ответил, и моя позиция не изменилась. В игроках команды я абсолютно уверен. Да и тот матч обслуживал российский арбитр, и на мой взгляд отсудил на очень хорошем уровне. Также хочу отметить, что из-за шума и слухов, которые распространялись на фоне этой игры, клуб подвергся проверке со стороны белорусских правоохранительных органов. Недавно я получил подтверждение, что проверка не установила никаких фактов нечестной игры со стороны нашего клуба. Поэтому эту тему для себя уже давно считаю закрытой.




Тарас Щтрый, Тribuna.com, фото - niebiescy.pl, blogsport.gsp.ro
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Места: Гомель (24080), Кипр (5)

Метки: Спорт (4164)

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