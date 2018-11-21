На играх «Гомеля» на Кипре работали фэйк-судьи. Один матч уже подозревали

Новая история от Football Leaks. Клуб настаивает на своей честности.

В понедельник румынское издание Gazeta Sporturilor опубликовало обширное расследование о договорных матчах. Согласно публикации Костина Стукана и Майкла Берда, начиная с 2016 года на предсезонных сборах на Кипре работали восемь подставных арбитров, которые, по утверждению авторов, своими ошибками обеспечивали нужный результат в товарищеских матчах. За это время фейковые рефери отработали 32 спарринга с участием 15 европейских клубов. Среди них — белорусский «Гомель».

* * *

Одной из ключевых фигур расследования является бывший защитник румынской «Конкордии» и чешского «Витковице» Алин Кристиан Стойка (не путать с экс-игроком сборной Румынии и «Андерлехта»). На встрече с журналистами в Бухаресте Алин признался, что в конце 2015-го на него через знакомого футбольного агента Гавриила Папанастасатоса вышел экс-защитник «Юрмалы» Кирилс Григоровс. В телефонном разговоре латыш, выступающий сейчас за «Ереван», попросил Стойку найти двух судей для работы на зимних спаррингах на Кипре, пообещав за каждого гонорар в размере 500 евро. Футболист просьбу выполнил, найдя арбитров в румынском Д4.

На Кипре Григоровс предложил самому Стойке, который прилетел к нему за гонораром, поработать в качестве рефери во время межсезонья. В то время у Алина были серьезные проблемы в семье — отец боролся с раком. На лечении нужны были серьезные деньги, и ради них футболист переквалифицировался в судью. За первый спарринг румын получил 500 евро, а после него Кирилс объяснил условия дальнейшей работы: «Возможно, в некоторых матчах тебе нужно будет держать флаг внизу, когда игрок будет в положении вне игры. Или, может быть, тебе придется поднять флаг, когда футболист в офсайде не будет. Ты просто закрываешь глаза». Стойка с условиями согласился и окончательно переквалифицировался в ряженого рефери.





Другими судьями, которые должны были умышленно совершать ошибки, стали граждане Португалии (Хосе Вигас), Румынии (Адриан Удреа, Силвиу Постеука, Алекс Драгомир, Алекс-Даниэль Тунару и Джордже Эргхели) и сам Григоровс. Большинство из них были футболистами, и лишь Тунару и Эргхели имели судейский опыт.

Арбитры работали на матчах, организованными местной компанией Adrosports. По данным расследователей, фиома имеет отношение к китайскому футбольному агенту Эрику Мао, которого называют «лидером сингапурского синдиката по проведению договорных матчей». Ради нужного результата судьи якобы придумывали штрафные, не засчитывали честные голы и не замечали офсайды. Правда, как считает Стойка, не только арбитры устраивали спектакль на поле. По его словам, во многих матчах футболисты знали, что происходит, сами зарабатывали странные фолы и в некоторых моментах лишь обозначали борьбу.

* * *

Судя по информации, обнародованной Gazeta Sporturilor, белорусской командой, которая якобы стала участницей странных матчей, является «Гомель». 15 февраля 2018 года коллектив Вячеслава Геращенко в Дромолаксии встретился с польским «Рухом», выступавшим тогда в польском Д2. Белорусы в итоге уверенно победили 3:1, а румынских журналистов привлек один странный момент в матче. На 72-й минуте при счете 1:1 судья назначил пенальти в ворота поляков. Это решение вызвало тотальное непонимание у игроков «Руха». Болгарский вратарь Хожува Николай Банков так разошелся, что едва не сбил с ног грузного рефери. Вот этот момент.

В отчете о матче пресс-атташе «Руха» Томаш Ференс написал следующее: «Много работы было у Банкова, который за короткий промежуток времени проявил себя в двух хороши атаках. Во втором случае, когда болгарин защищал ворота один на один с соперником, судья указал на „точку“. Наш вратарь, как и остальные игроки, долго не соглашался принять это решение. Однако рефери был равнодушным, и вскоре Дао с одиннадцатиметровой отметки попал в сетку. С полной уверенностью можно сказать, что арбитр был самым слабым актером в сегодняшнем шоу. Он сильно раздражал своими решениями игроков обеих команд, часто вызывая залпы смеха...»

Как оказалось, главным арбитром матча был протеже Стойки Георге Эргхели, а на ленточке ему помогали Григоровс (на фото слева) и португалец Хосе Вигас.





Парни в судейской форме даже внешне мало напоминали рефери. К примеру, Григоровс вышел обслуживать спарринг в оранжевых бутсах Аdidas Nemeziz. Как рассказал «Трибуне» один из белорусских лайнсменов, серьезный судья вряд ли станет работать в цветастой обуви. Практически все выбирают классику — черные «адидасы» с тремя полосками.

До встречи с «Рухом» Эргхели, Вигас и Григоровс на Кипре отсудила два матча «Гомеля», прошедших в один день 5 февраля, — с «Мордовией» (2:1) и дублем «Янг Бойз» (1:0). Ничего крамольного расследователи в них не увидели. Более резонансным для «рысей» оказался поединок с российским «Уралом», состоявшийся в Лимасоле через три дня. Еще по ходу матча Франческо Баранка, глава некоммерческой организации Federbet, отслеживающей договорные матчи, заявил о подозрительной активности, связанной со ставками на этот спарринг.

— Ставят очень много. Ставят на победу «Урала», на успех «Гомеля» к перерыву, на тотал больше. Пробуют также на ТБ 3,5 гола и на успех российского клуба с разницей в два мяча и больше. Похоже, «Урал» победит со счетом 3:1.

С окончательным результатом Баранка ошибся, а в остальном был прав. Первую половину Екатеринбург проиграл со счетом 0:1. В начале второй половины «Урал», который ранее уже подозревали в участии в договорняках в чемпионате России, пропустил еще раз, а потом забил пять мячей подряд. Кроме того, судья не засчитал еще два мяча россиян. В итоге сработали все подозрительные ставки на этот товарняк.

После игры с «Уралом» директор «Гомеля» Виталий Кушнер сказал «Трибуне», что раздувать скандал лишь из-за обилия ставок не стоит, и футболисты его команды ни к чему плохому не причастны.

После публикации расследования мы вновь связались с боссом гомельчан. Прямо сейчас Виталий находится в отпуске за пределами Беларуси, но через Viber согласился прокомментировать ситуацию.

— Уровень квалификации судей на тех сборах был очень низкий. Но ожидать от них судейства на высоком уровне не приходилось. Мы знали, что арбитры, обслуживающие высшую лигу Кипра, были заняты в чемпионате, а белорусские рефери проводили свои сборы не на Кипре, а в Турции. Ошибки в работе судей были, но им значения не придавали.Такие же ошибки я видел и в нынешнем чемпионате Беларуси. Это вполне мог быть и человеческий фактор.

— Из-за обилия ставок Federbet называл матч «Гомеля» с «Уралом» странным. Сразу после игры вы говорили, что верите в честность игроков клуба. За время, прошедшее после матча, мнение не изменилось?

— На все вопросы, касающиеся матча с «Уралом», я уже ответил, и моя позиция не изменилась. В игроках команды я абсолютно уверен. Да и тот матч обслуживал российский арбитр, и на мой взгляд отсудил на очень хорошем уровне. Также хочу отметить, что из-за шума и слухов, которые распространялись на фоне этой игры, клуб подвергся проверке со стороны белорусских правоохранительных органов. Недавно я получил подтверждение, что проверка не установила никаких фактов нечестной игры со стороны нашего клуба. Поэтому эту тему для себя уже давно считаю закрытой.