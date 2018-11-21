БЖД запускает новые поезда по линии Минск — Гомель

  • 21 ноября 2018, 09:29
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С 5 декабря назначаются новые поезда по направлению Минск-Гомель и обратно. Так, в 07:44 и в 11:09 из Минска будут отправляться поезда № 686 и 710 с прибытием в Гомель в 12:22 и 14:17 соответственно.

А в 15:10 из Гомеля будет выезжать поезд № 709, прибываюший в Минск в 18:09. Об этом сообщает «Вечерний Бобруйск» со ссылкой на администрацию железнодорожного вокзала «Бобруйск».

При этом 5 декабря из обращения снимаются поезда № 622 и № 670 направлением Минск-Гомель.




Telegraf.by
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Места: Гомель (24074), Минск (6091)

Метки: Общество (32244)

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