23 ноября в ТРЦ «Секрет» пройдет Черная Пятница! Спешите сделать выгодные покупки со скидками до 70%

Мы рады вам объявить, что 23 ноября в торгово-развлекательном центре «Секрет» состоится тотальная распродажа полюбившихся коллекций от ведущий белорусских и мировых брендов!

Уже сейчас во многих магазинах действуют сезонные распродажи со скидками до 50%. А в ближайшую пятницу с 10.00 до 23.00 более сотни магазинов предоставят скидки до 70%! Но и это еще не все хорошие новости!

Кроме выгодного и удачного шопинга, посетителей «Секрета» ждут розыгрыши подарков от партнеров мероприятия! Сертификаты и скидочные купоны уже ждут своих обладателей!

В 23:10 от ТРЦ «Секрет» будут организованы бесплатные автобусы в четырех направлениях: Волотова, Сельмаш, Новобелица и Медгородок. Домой с покупками вы доберетесь с легкостью!

Отмечаем, что ассортимент товара, на который предоставляется скидка, следует уточнять у продавцов магазинов.









Кстати, традиционные распродажи Black Friday зародились в Америке еще в прошлом столетии, однако в Беларуси прижились совсем недавно. Зато сейчас огромное количество людей ждет сезона тотальных скидок и готовится выгодно пошопиться во время Черной пятницы.

Ждем вас 23 ноября с 10.00 до 23.00 в ТРЦ «Секрет» по адресу Гагарина, 65