Типичные коммунальники: в Гомеле высаживают молодые деревья, несмотря на снег и минусовую температуру — видеофакт

Кажется, наши городские службы идут от одного смелого эксперимента к другому. Освоив покос травы под снегом, они переходят к высадке под снег саженцев.

Даже уже почти наступившая зима не остановила работы по благоустройству. 16 ноября в Новобелицком районе проходила высадка молодых деревьев. Жители Гомеля сняли эту процедуру на видео. Несмотря на то, что накануне выпал снег, а температура в тот день составляла от +1 градуса и до −5 — ночью, работы велись с энтузиазмом. Раскопав снег и грунт, рабочие помещали в лунки тонкие саженцы, доставленные из питомника на автомобиле. Насколько позволяет судить видеозапись, только в этом дворе было высажено около десятка деревьев.

Озеленение — дело более чем необходимое. В результате массового сноса деревьев под расширение автодорог, коммерческое строительство и просто «наведение порядка», Гомель давно потерял статус самого зеленого города Беларуси. А количество вредных выбросов в атмосфере, включая СО2, у нас уже намного выше, чем в Минске и других крупных городах. Впрочем, администрация утверждает, что все вырубки компенсируются новыми посадками. Однако, например, карликовые рябины, которыми попытались заменить каштаны и липы, вырубленные в центре города, у нас не приживаются. И во множестве случаев погибают и безо всякого снега.

Но прочь иронию — на самом деле зимняя посадка деревьев вполне возможна. И в последнее время практикуется ландшафтными дизайнерами, поскольку позволяет высадить сразу целый парк взрослых деревьев. В холода обменные процессы заторможены. Поэтому она применяется прежде всего для, так называемых, крупномеров — деревьев высотой до 10-15 метров. Прежде всего — для деревьев хвойных пород. Но в любом случае, корневая система при зимней посадке должна быть закрыта, то есть иметь ком «родного грунта». А посадочные места для деревьев отрывают заранее. В относительно теплое время предварительно закладывают в них сухой навоз или перегной, покрывают затем плодородным слоем почвы и так далее. Но насколько можно судить по видео, дерево там опускается в отрытую в снегу ямку с оголенными корнями.

Чем закончится этот эксперимент и приживутся ли зимние саженцы, покажет уже ближайшая весна.