CМИ: «Гомель» участвовал в договорных матчах на Кипре

Кипрская компания Androsports организовывала матчи с предопределенными результатами.

Как сообщает источник, эти поединки обслуживали восемь судей, пятеро из которых не были профессиональными арбитрами: четверо были действующими футболистами, один — экс-игроком, пишет football.by.

За три зимы с 2016 по 2018 год на Кипре прошли 32 матча, в которых участвовали 15 команд из России, по три команды из Польши и Кипра, по две из Сербии, Чехии и по одной из Швейцарии, Беларуси, Словакии, Молдовы, Румынии, Украины, Болгарии, Латвии и Венгрии. Больше всего встреч провели «Кубань» и «Висла Плоцк».

По данным источника, арбитры нужным образом влияли на исход игры, честность команд под сомнение не ставится. В качестве основного организатора подобных встреч называется агент ФИФА и инвестор Эрик Мао. Большинство судей, работавших в обозначенный период на Кипре, играли в клубах, с которыми у Мао были связи.

Сам Мао ранее организовывал договорные матчи в Ирландии, Латвии, Чехии, Румынии и Сингапуре.

Как сообщается двое «фальшивых судьей» — латвийский футболист Кирилс Григоровс (на фото — слева) и португальский игрок из ирландского минора Жозе Виегаш (на фото — справа) работали на февральском кипрском спарринге «Гомеля» против польского «Руха» Хожув (3:1).

Напомним, в феврале некоммерческая организация Federbet, занимающаяся борьбой с договорными матчами в Европе, зафиксировала большое количество подозрительных ставок на товарищеский поединок между «Уралом» и «Гомелем». Встреча состоялась на том же кипрском сборе и завершилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 5:2.

«Вероятно, это самые странные ставки, которые я видел. Никогда раньше в моей карьере такого не было. Товарищеские матчи становятся примером договорных матчей», — сказал тогда глава Federbet Франческо Баранка.