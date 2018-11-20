Гомельчанин выиграл соревнования по программированию TopCoder Open 2018

Белорус Геннадий Короткевич одержал победу на соревнованиях Topcoder Open Marathon, которые в этом году проходили в Техасе (США) с 13 по 16 ноября. Об этом говорится на сайте российского университета ИТМО.

Topcoder Open (TCO) — ежегодный турнир по программированию, проводящийся для того, чтобы поощрить сообщество разработчиков. Нынешние соревнования стартовали 14 апреля и состояли из 14 онлайн-раундов. Главная задача участников — написать программу, находящую наиболее эффективный ответ за определенное время.





12 программистов, победивших в онлайн-этапах, отправляются на очный финал. Финал в этом году состоялся в США (штат Техас) и проходил с 13 по 16 ноября. Лучшим в категории Marathon стал аспирант Санкт-Петербургского университета ИТМО Геннадий Короткевич.

Напомним: Геннадий окончил школу в Гомеле, а в 2012 году стал студентом Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге. Раньше он уже был известен как победитель множества соревнований по спортивному программированию: он может похвастаться первыми местами на VK Cup, Russian Code Cup, Яндекс.Алгоритм, Facebook Hacker Cup и многих других конкурсах.