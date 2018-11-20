В Гомеле пострадала мать двоих детей, пытавшаяся самостоятельно потушить стиральную машину

  • 20 ноября 2018, 14:51
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Фото носит иллюстративный характер

Сегодня утром в Новобелице в одной из квартир многоэтажного дома загорелась стиральная машина. Хозяйка, не дожидаясь МЧС, бросилась спасать имущество, за что и поплатилась собственным здоровьем.

Инцидент произошел на Кристалловской, 36. Дома находились 27-летняя мать и ее годовалая дочь, старший ребенок в это время ушел в школу. Увидев, что случилось, женщина тут же отвела малышку к соседям, а сама вернулась в квартиру и начала тушить пожар.

С пожаром справиться ей удалось еще до приезда спасателей, их она встретила на лестничной клетке. Однако чувствовала себя молодая мама плохо. После осмотра медиками женщину пришлось госпитализировать с диагнозом «отравление продуктами горения».

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, аварийный режим работы электрооборудования, сообщили в ведомстве.




gomel.today
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