Домашний 4G-интернет в Гомеле: без проводов и без ограничения трафика

4G-LTE-интернет — это беспроводная технология, которая особенно понравится жителям частных домов, а также тем, кто ищет качественную альтернативу интернету «по проводу». О новой для Гомеля и близлежащих районов технологии нам рассказал руководитель отдела подключений компании Unet.by (Анлим.бел) Андрей Тамкович.

Какие проблемы жителей Гомеля решит домашний 4G?

Домашний 4G-LTE-интернет покроет нужды людей, которые столкнулись с одним из перечисленных вопросов:

1. В частном доме нет проводного интернета

Раньше, если нужен был интернет за городом, приходилось прибегать к не очень удобным альтернативам: использовать только мобильные телефоны для выхода в сеть, «расшаривать» Wi-Fi с одного на другое устройство.

А домашний LTE-4G — это один роутер (модем), к которому по Wi-Fi можно подключить сразу все устройства, которые есть в вашем доме: стационарный компьютер, ноутбук, планшет, телефон, даже телевизор, если и он у вас оснащён Wi-Fi-модулем. А если вы захотите компьютер подключить к модему по проводу, то и это тоже будет возможно.

Стоит отметить, что почти все тарифные планы 4G-интернета от Unet.by — с неограниченным трафиком. То есть, за фиксированную плату в месяц (от 21 руб. 90 коп.) можно смотреть и качать сколько угодно фильмов, звонить по Skype и Viber, работать — в общем, ни в чём себе не отказывать. Скорость такого интернета в Беларуси — до 50 Мбит/c.

2. Интернет в квартире не удовлетворяет потребностям

Бывают такие ситуации, когда интернет в квартиру вроде бы проведён, но технология подключения устаревшая и качество интернета неудовлетворительное.

Многие абоненты Unet.by используют беспроводной 4G-LTE в квартирах. Удобство в том, что в этом случае в квартиру не нужно заводить провода, не нужно делать дополнительные отверстия у входной двери: курьер доставит вам роутер, вы его распечатаете, включите в розетку — и всё, интернет работает. Кстати, доставка у нас бесплатная в абсолютно любой населённый пункт.

3. Нужен интернет для офиса или производства

Различные организации часто обращаются к нам, чтобы подключить Wi-Fi в магазинах, в промышленных зонах, в офисах.

Повторюсь, в этом случае пользователь интернета не привязан к «проводам». Подключить можно где угодно, главное, чтобы там был сигнал LTE.

Две недели бесплатного теста — почему Unet.by даёт такую возможность абонентам?

Мы достаточно давно ввели такую практику: вы можете подключить интернет, пользоваться им две недели. Но если вдруг вам что-то не понравится в работе интернета, вы возвращаете нам оборудование, а мы возвращаем вам деньги, которые вы успели затратить. Это важный принцип нашей работы — позволить клиенту самому решать, насколько подходят ему наши услуги.

Как подключить 4G-LTE-интернет в Гомеле и ближайших населённых пунктах?

Здесь всего три простых шага:

● Оставьте заявку на сайте анлим.бел

● Выберите тарифный план в соответствии с вашими потребностями

● Согласуйте адрес подключения и время доставки оборудования

Если у вас ещё остались вопросы по поводу подключения 4G-LTE-интернета, звоните по телефону: 777 82 82 (через любого мобильного оператора).