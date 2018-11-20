Тренер женской баскетбольной команды из Москвы попал в гомельский СИЗО — обвиняется в злостном хулиганстве

  • 20 ноября 2018, 12:34
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Московская женская баскетбольная команда «Руна» прибыла в Гомель для участия в играх. Однако что-то пошло не так.

Как стало известно «Сильным новостям», с воскресенья 18-го ноября в гомельском СИЗО заточен один из тренеров спортивного коллектива — мужчина 1990 года рождения.

Попал же он туда за то, что в ночь с 17-го на 18-го ноября, находясь на улице Интернациональная, непонятно с чего, решил, что ему мешает дверь проходной ОАО «СтанкоГомель» — и разбил ее. Вычислили спортсмена быстро. Теперь ему грозит уголовное наказание по статье «Хулиганство».




gomel.today
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