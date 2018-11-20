Готовьте коньки! На выходных откроется ледовый каток на Головацкого

Подошла пора, когда гомельские крытые катки открывают свои двери для любителей покататься на коньках.

В минувшую субботу начал работу универсальный ледовый каток по проспекту Речицкому, 109. Готовится принять в грядущую субботу первых посетителей городской ледовый каток по улице Головацкого, 2.

Как рассказал директор учреждения «Гомельский центральный спортивный комплекс» Николай Заяц, оба катка будут работать ежедневно с 10.00 до 22.00, с техническим перерывом с 15.00 до 16.00. Ценовая политика на этих объектах одинаковая: час катания для взрослых — 4 рубля, для детей — 2,5 рубля. Прокат коньков — 2 рубля. В будние дни до 17.00 для всех скидка 2 рубля.

Погода для катания стоит комфортная, так что доставайте из шкафов свои коньки и присоединяйтесь к приверженцам здорового образа жизни.