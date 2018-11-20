В Беларуси самый разбойный регион – Гомельская область

  • 20 ноября 2018, 11:49
  • 508
  • 0


За январь-октябрь 2018 года в Беларуси в результате разбоев пострадали 100 человек. Чаще всего такие преступления совершались в Гомельской области (25) и Минске (24), сообщили в министерстве внутренних дел. Раскрыто 95% разбоев.

Около 42% таких преступлений в домах, квартирах, гостиницах или общежитиях, около 32% — на улицах, еще 11% — в торговых точках. Более 61% преступлений пришлось на время с 17:00 до 24:00 (61%). Меньше всего (18%) их зарегистрировано с 1:00 до 10:00. Около 39% разбоев было совершено в выходные.

Почти 2/3 разбойных нападений были сопряжены с угрозой насилия. В 48% случаев нападавшие демонстрировали ножи, отвертки и им подобные предметы, в 10% — пистолеты или предметы, похожие на них. 87% таких разбоев было совершено в одиночку. В 51% случаев нападавшие покушались на деньги потерпевших, в 10% — на ювелирные изделия, в 9% — на женские сумки.

97% разбойников — мужчины. 59% подозреваемых на момент совершения преступления не работали или не учились. Столько же были пьяны. А около 46% ранее были судимы.




Тelegraf.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Метки: Криминал (10966), Область (6214)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новости партнеров

Загрузка...

Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров