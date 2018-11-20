«Поднимает мою самооценку, настроение». В Гомеле появился театр тишины

  • 20 ноября 2018, 11:43
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Фото носит иллюстративный характер

Театр тишины появился в Гомеле. Большую часть театральной труппы составляют актеры с нарушением слуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пластика и язык тела являются основой для понимания и взаимодействия людей на этой сцене. Главный эффект от представления зависит от понимания зрителя: танго здесь исполняют, не слыша ни единого звука, а поэзия песен превращается в выразительный танец рук.


Иван Быков, актер Театра тишины: Поднимает мою самооценку, настроение. Я получаю удовольствие от танцев, от песни, от клоунады.


Николай Соснин, художественный руководитель Театра тишины: Этот проект инклюзивный. В нем участвуют как ребята с нарушением слуха, так и слышащие ребята. Они вместе участвуют в репетициях, вместе обучаются, вместе выступают.


В планах Театра тишины — большая постановка по мотивам бессмертного произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Создать на сцене «Маленького принца» здесь надеются, победив в конкурсе социальных проектов.




СТВ
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