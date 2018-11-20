На Гомельщине стартовал первый этап репетиционного тестирования — фото

В минувшие выходные учащиеся проверили свои знания по белорусскому, русскому и иностранному языкам, биологии, обществоведению, географии и всемирной истории.





Написать тестирование по разным предметам можно было в шести вузах — ГГУ имени Ф. Скорины, ГГТУ имени П. О. Сухого, медуниверситете, БТЭУ ПК, БелГУТе и МГПУ имени И. П. Шамякина. К слову, на тест по белорусскому языку в ГГУ имени Ф. Скорины пришли 204 человека.





На следующих выходных — 24 и 25 ноября — можно написать тестирование по белорусскому и русскому языкам, химии, биологии, иностранному языку, обществоведению, географии и всемирной истории.





РТ продлится до конца декабря. Резервные дни — 15, 22 и 23 декабря. С подробным графиком проведения тестирования можно ознакомиться на сайте областного профориентационного портала.