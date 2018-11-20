Будьте бдительны — очередной «развод»! Гомельчанам предлагают купить сигнализаторы утечки газа по цене, в 10 раз выше настоящей

  • 20 ноября 2018, 10:19
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О новых охотниках на доверчивых гомельчан «Сильным новостям» стало известно от бдительного читателя.

По его словами, молодой парень позвонил к нему в дверь, показал «корочку» какой-то «организации», расспросил о газовом оборудовании, а затем, пугая угрозой взрыва, предложил купить сигнализатор утечки газа. Гомельчанин узнал от соседки, что «специалист» предлагал устройство, которое стоит 45 рублей, за 495.

Эта схема не нова, многие помнят продавцов фильтров воды, которые ходили по квартирам в Гомеле и не только. Чаще всего жертвами таких фирм становятся пожилые люди. Будьте на чеку и не дайте обмануть себя и своих близких.




gomel.today
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