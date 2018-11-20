В Гомеле в гаражном кооперативе из-за утечки газа из автомобильного баллона произошел взрыв

  • 20 ноября 2018, 09:40
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Автомобиль на природном газе находился в гараже кооператива по улице Интендантской.

Как рассказали в программе «Де-факто», взрывная волна разрушила стены не только строения, в котором находилось авто, но соседнего. К счастью, обошлось без жертв.




gomel.today
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