Сокращение сбора и урожайности — по всем позициям. Сельское хозяйство как самая проблемная отрасль Гомельской области в 2018 году
- 19 ноября 2018, 16:20
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