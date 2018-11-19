Экономика Гомельской области не выполняет прогнозных показателей. Главной причиной является снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции. В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Деловой Гомель подводит промежуточные итоги работы сельскохозяйственной отрасли Гомельской области.

По данным Белстата в Гомельской области в январе — октябре 2018 г. в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2 660,7 млн. рублей. Это в сопоставимых ценах на 5,5% меньше, чем в 2017 году. В сельскохозяйственных организациях наблюдается еще большее снижение показателя — на 93,4%.

По состоянию на 1 ноября 2018 г. в сельскохозяйственных организациях области оставались не убранными 18 372 гектара кукурузы на зерно и зеленый корм (6% площадей, подлежащих уборке), 96 гектаров картофеля (1,8%), 72 гектара овощей (3,8%) и 35 гектаров культур кормовых корнеплодных (39,8%).

Валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях характеризуется следующими показателями:





Как видим, сокращение сбора и урожайности сельскохозяйственных культур характеризуется абсолютно по всем позициям.

Худшая ситуация наблюдается по тритикале, которого за три квартала 2018 года было намолочено в два раза меньше, чем годом ранее.

Наилучшие показатели отмечены по картофелю. Но даже здесь было собрано на 21% меньше, чем в прошлом году.