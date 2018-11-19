Под Гомелем опрокинулась Toyota, водитель в больнице

В субботу вечером под Гомелем на 21 км. автодороги «Сосновка-Карповка-Абакумы» перевернулась Toyota.

Как сообщили в УВД, 46-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

В момент ДТП водитель не воспользовался помощью «скорой», однако чуть позже самостоятельно обратился в больницу, после чего был госпитализирован.