Под Гомелем опрокинулась Toyota, водитель в больнице

  • 19 ноября 2018, 16:11
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В субботу вечером под Гомелем на 21 км. автодороги «Сосновка-Карповка-Абакумы» перевернулась Toyota.

Как сообщили в УВД, 46-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

В момент ДТП водитель не воспользовался помощью «скорой», однако чуть позже самостоятельно обратился в больницу, после чего был госпитализирован.




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