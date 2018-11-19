«Основное — это создавать городскую велоконцепцию». На «Горсобрании ГДФ» обсудили, чего не хватает гомельским велосипедистам, информацию передадут властям

Велогаражи или велодорожки? Заниженные бордюры или ровный асфальт? На очередном «Городском собрании ГДФ» обсудили развитие велоинфраструктуры в Гомеле.

Гомельские велосипедисты долго боролись за право быть услышанными. Как результат — на протяжении уже нескольких лет, благодаря самым инициативным, у нас появились велополосы, проводятся велопарады, да и вообще всячески популяризируется велодвижение. Тем не менее, для велосипедистов город по-прежнему неудобен и небезопасен. Что с этим делать, решали вместе в минувшую субботу в арт-пространстве «Ковчег» на очередном «Городском собрании ГДФ».

На примере Минского велосипедного общества приглашённый в Гомель в качестве эксперта председатель правления Павел Горбунов рассказал о том, что может быть полезно местным велоактивистам:

— Основное — это создавать городскую велоконцепцию, план действий. Самим, но вместе с исполкомом. Если удастся совместно разработать такую концепцию, утвердить её, выстроить план действий, то дальше всё пойдёт автоматически, — считает Павел. — Нужно создавать вот это видение, работать больше стратегически.







Минское велосипедное общество как общественное объединение существует уже почти 8 лет. По словам Павла, до момента его создания велоинфраструктура в столице никак не была развита. После 2010 года там всё же приняли городскую концепцию, которую, к слову, разрабатывало не ОО. Тем не менее, инициативу подхватили ГАИ, а к участникам объединения стали обращаться, как к экспертам.

Результаты к 2018 году:

— около 140 км. именно велодорожек,

— удобное сообщение их между собой,

— до 2 тыс. в год заниженных бордюров.

Кроме того, идёт речь о строительстве кольцевой велодороги. Часть её уже внесена в стратегический велосипедный план Минска.

— С ГАИ мы, получается, лет 7-8 кооперируемся. И это правильно. Они — драйверы-зачинщики, а мы — экспертное мнение. Но всё же сейчас уже больше меняется подход. Мы стараемся часть работы с них снять и делать самостоятельно.



Конечно же, пока Минск действительно самый удобны и развитый в этом направлении город Беларуси. Среди остальных, Павел также выделяет Пружаны и Брест.

— Есть и в Гомеле более или менее неплохие улицы, но присутствует очень много старого асфальта. Особенно это центральные, магистрального значения улицы. В Минске такого нет. Там точно меньше бордюров. Есть велопереезды, которыми можно пользоваться легально. Лучше обозначены велосипедные дорожки. Наверное, сейчас в любую часть Минска легко добраться. Но есть и неминуемые подземные переходы. В Минске это проблема, да.

Чтобы понять, что мешает гомельским велосипедистам передвигаться, а невелосипедистам — пересесть на этот вид транспорта, за несколько дней до встречи ОО «ВелоГомель» провели анкетирование среди жителей города.

— Я предпочитаю постоянно мониторить ситуацию и действовать по потребностям, — говорит член правления ОО «ВелоГомель» Дмитрий Трусов. — Все мы прекрасно знаем, какая сейчас ситуация с городской экологией и как-то хочется на неё повлиять.







За 3 дня в анкетировании поучаствовали 200 человек. До этого похожий опрос проводили в мае.

— Цель опроса — выявить актуальные проблемы. Например, мы делали большой акцент на велогаражах. Но выяснилось, что 93% велосипедистов не имеет проблем с хранением транспорта. То есть, это говорит о том, что пока не на то мы делаем упор.



Отсутствие велодорожек, ямки, высокие бордюры и даже люки, нереконструированные участки дорог — всё это актуальные по сей день проблемы. Однако, например, сами велосипедисты замечают: велополосы не всегда нужны там, где они есть. Во-первых, они начинаются ниоткуда и заканчиваются нигде, а во-вторых, иногда, что называется, разъехаться без них гораздо проще.





— Если не вдаваться в постоянное нытьё, что «вот, у нас не хватает велодорожек», то нужно смотреть на ситуацию в общем. Которая есть сейчас. Взять, например, улицу Ефремова (участок от Пожарной части до Фадеева). Тротуар никакущий. Его просто нужно реконструировать. Не надо там рисовать велополосы. Просто будет достаточно уже того, что поменяется покрытие.

Это, что касается, проблем «здесь и сейчас». Не менее раздражающая и важная — статья 148 ПДД РБ.

— Это большой вопрос для всех велосипедистов. Потому что он предполагает следующее: все велосипедисты имеют право двигаться по проезжей части только при невозможности передвижения по тротуару. И вот эта «невозможность», её никто никак не регламентирует. Никто не может дать чёткое определение. Когда мы делали запрос в Брестскую и Гомельскую ГАИ, одни отвечали одно, другие — другое.







Такая ситуация создаёт определённые трудности, и, по сути, любое вменяемое велосипедисту нарушение в данном случае можно оспорить.

— Людей останавливают на проезжей части, а они, например, объезжали песок, бордюр — не важно. Это преграда. ГАИ же считают, что ты должен слезть с велосипеда, перекатить, перенести его. Но тогда теряется суть. Если я хочу ехать, я должен ехать на велосипеде. А если слазить с него на каждом перекрёстке, зачем он вообще тогда нужен?

Развитие городской инфраструктуры в интересах как пешеходов, так и велосипедистов. О работе портала 115.бел в Гомеле рассказал руководитель городской инициативы «SMART HOMEL» Евгений Меркис.





Как итог, Дмитрий Трусов провёл, что называется, работу с аудиторией, воркшоп. Участники поделились на команды. Каждой команде — по району. Выявляли проблемные, вместе решали, что с этим делать. По результату — всю информацию соберут вместе для дальнейшей передачи в виде предложений городским властям.