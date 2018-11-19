В гомельском «ледовике» прервали сеанс катания ради поздравления 89-летнего посетителя

Лев Ильич Нуйден ходит кататься на искусственный лёд дважды в неделю. За один сеанс лихо наматывает 25-30 кругов, а это почти 5 километров, сообщает городской журнал «Белка».

В минувшие выходные ему исполнилось 89 лет. Сеанс массового катания приостановили на несколько минут, чтобы поздравить постоянного посетителя.





Впервые Лев Ильич стал на коньки в семь лет. Мама привязала лезвия к валенкам и сказала: «Беги к пацанам, фигурист».

— Это был 1936 год. Цели заняться большим спортом ни тогда, ни в последующем не возникало. Катался ради удовольствия. Хоккей любил. Впрочем, тогда его все мальчишки любили. Так что ничего особенного во мне нет, — смущён вниманием журналистов Лев Ильич.

Окончил Нуйден индустриальный техникум в Ленинграде, получил профессию металлурга и с другом уехал на Урал. Восемь лет работал на оборонную промышленность, дослужился до заместителя начальника цеха горячей штамповки.

В 1958 году переехал в Гомель, устроился слесарем на завод «Электроаппаратура». Позже перешёл на кабельный завод, где шестнадцать лет трудился в отделе снабжения. На пенсию ушёл с завода литья и нормалей. Время на коньки находил всегда.

— Мы с друзьями брали в домоуправлении бортики и сами заливали каток прямо во дворе, — вспоминает Нуйден. — Играли со своими и соседскими детьми в хоккей. Ещё раз повторю, в те годы это была обычная практика.





С вводом ледового дворца в Гомеле условия изменились: приходи ко времени и катайся. Пенсионера устраивает предлагаемое время сеансов, нравится музыка. И компания подбирается чаще всего приятная.

Несколько лет назад Льву Ильичу выдали бессрочный пропуск на лёд. А он в ответ на общественных началах помогает фигуристам-любителям. Научил стоять на коньках около тысячи детей и подростков.

— Приходят семьями и компаниями, много иностранных студентов. Сеансы вольно или невольно отражаются на психике. Люди выходят на лёд с разным настроением, а уходят всегда с хорошим, — поделился собственным наблюдением завсегдатай массовых катаний.



