В торговой сети области выявлены опасные игрушки. Нарушителями признаны:

Игрушки из пластичных масс «Желейная» торговой марки Slime ninja для детей от трёх лет и старше (артикул S130-5 (звёздная ночь) и артикул S130-16 (с ароматом колы) производства ООО «Фабрика игрушек» (Россия) — превышение интенсивности запаха в 1,5 раза от допустимой нормы.





Круг для плавания ROXY KIDS для детей до трёх лет (артикул FL002) производства Binyuan Plastic Co., Limited (Гонконг) — выделение фенола превышено более чем в 30 раз от допустимой нормы.





Погремушка заводная «Котик» на блистере с маркировкой «Умка» (артикул В1145794-R) производство Shantou City Daxiang Plastic Toy Products Co., Ltd (Китай) — наличие недопустимого поверхностного окрашивания и росписи игрушек, контактирующих со ртом ребенка.





Запрещены ввоз и обращение на территории Беларуси вышеуказанных наименований игрушек.

Областная инспекция Госстандарта просит граждан при обнаружении в торговой сети данной продукции сообщить по телефону: 80232 68-43-97.