Фотофакт: в Гомеле на центральной площади приступили к установке новогодней елки

  • 19 ноября 2018, 12:02
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На площади Ленина начались подготовительные работы по монтажу главной городской новогодней ели.

Пока конструкция слабо напоминает героиню праздника. Но уже через пару недель она изменится до неузнаваемости, обещают в ЖКХ.


Как и в прежние годы, высота главной гомельской елки составит 32 метра. А вот какими в этом году будут иллюминация и украшения на ней, пока держится в строжайшей тайне.

 Ну должен же быть сюрприз! В первой декаде декабря сами все увидите, — пообещали в ЖКХ.

Ну, а пока напомним, как выглядела гомельская елка-2018. Как думаете, нынешняя будет еще красивее?





TUT.BY
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