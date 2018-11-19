Фотофакт: под Гомелем второй раз за полгода пылала пилорама. МЧС не исключает поджог

В воскресенье около десяти часов вечера в Гомельском районе загорелся склад предприятия, которое занимается изготовлением продукции из древесины. Там хранились доски, брусы и другие пиломатериалы.

Пожар ликвидировали, однако кровля и готовая продукция уничтожены.

В пресс-службе МЧС сообщили, что причины пожара устанавливаются, не исключен поджог.













Это не первый поджог на предприятии. Еще в мае на лесопилке в Узе произошел серьезный пожар: чтобы его ликвидировать, спасателям понадобилось около трех часов. Читатели «Сильных Новостей» обратились в редакцию с жалобой, что подобные инциденты не редки и причина всему «не соблюдение мер пожарной безопасности». В МЧС же отметили: подозревают поджог.