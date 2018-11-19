«Начните жить с чистого листа». Тюремный мир Беларуси взбудоражен «прогоном» гомельского вора в законе Саши Кушнера

Более двух лет назад вор в законе Саша Кушнер, он же Александр Кушнеров, покинул Беларусь и поселился в Турции. Однако, находясь в удаленном состоянии, о белорусской братве он не забывает. Вот недавно прислал прогон с наставлениями.

Фото письма, датированное 27 октября, опубликовало информационное агентство Прайм Крайм.

«Есть необходимость навестить вас словом, в коем довести до вас принятое решение», — пишет авторитет.





В своем послании Кушнеров поминает недобрым словом белорусских «законников» и других криминальных авторитетов, которых он таковыми не считает, называя их «нелюдьми». В их числе Галей, Лебедь, Паштет, Муму и Медвежонок, которые в 2013 году проигнорировали решение ныне покойного вора в законе Володи Бирюка, он же Владимир Бирюков, скончавшийся в 2009 году, по Апуке.

Саша Апука несколько лет тому назад повесился, а некогда он был весьма авторитетным человеком в белорусских криминальных кругах, про него говорили — «всю жизнь провел в тюрьмах». Сегодня к его личности неоднозначное отношение.









Все началось примерно в 2007 году, когда в Могилевском СИЗО Апука угодил в камеру, в которой находились так называемые «петухи». Якобы был прогон Бирюкова, который Апуку, что называется, опустил в глазах братвы. Однако, когда Апука попал в гродненскую тюрьму, сидевшие там авторитеты признали его равным себе. Отсюда и пошел раздрай в белорусском криминальном мире, который продолжается до сих пор.

Очевидно, Саша Кушнер решил положить конец склоке. О чем он сообщает в прогоне: «В силу людского понимания, что людское некровожадно и непобедимо, с сего дня 27.10.2018 года всем вам дан всеобщий расход за исключением вышеупомянутых по ситуации произошедшей в 2013 году, с учетом дальнейшего образ жизни. Начните жить с чистого листа, блюдите чистоту жизни нашей, будьте достойны и непоколебимы перед врагами жизни нашей!»

На воровским жаргоне одно из значений слова «расход», которое подходит по контексту — «прекращение ссоры». То бишь, «законник» из эмиграции призывает братву, которая была введена в заблуждение «нелюдьми вышеупомянутыми», забыть распри и объединиться. Также вор в законе дает несколько наставлений свое пастве: «Выслушивайте обе стороны, не делая скоропалительных решений, ибо важнее судьбы человека ничего не может быть. Будьте во всем благоразумны, помня о том, что вся сила в разуме!»

Саша Кушнер поручил положенцу Володе Лысому довести его прогон по всем централам и лагерям Беларуси.