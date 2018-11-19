Осторожно, гололед! Погода в Гомеле на неделю

На этой неделе в Гомеле будет хозяйничать зима. Синоптики обещают легкий морозец, снег, дождь и гололед.

В начале недели горожане замерзнуть не должны: столбик термометра будет колебаться в районе 0°С. В среду немного похолодает, однако не существенно: днем температура не опустится ниже −4°С.

В четверг прогнозируется снег, а в пятницу возможен дождь. И как результат — гололед. Будьте осторожны и берегите себя.