Осторожно, гололед! Погода в Гомеле на неделю

  • 19 ноября 2018, 09:09
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На этой неделе в Гомеле будет хозяйничать зима. Синоптики обещают легкий морозец, снег, дождь и гололед.

В начале недели горожане замерзнуть не должны: столбик термометра будет колебаться в районе 0°С. В среду немного похолодает, однако не существенно: днем температура не опустится ниже −4°С.

В четверг прогнозируется снег, а в пятницу возможен дождь. И как результат — гололед. Будьте осторожны и берегите себя.




gomel.today
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Места: Гомель (24056)

Метки: Погода (1937), Главное (6503)

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