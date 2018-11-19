Горячая неделя скидок!

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Декоративно отделочные штукатурки, краски и другая продукция торговых марок Caparol и Alpina.

Декоративная штукатурка в интерьере — новый, свежий взгляд на декорирование жилого пространства.





Декоративная штукатурка способна кардинально преобразить жилье. Более того, ее можно комбинировать с другими типами облицовки, раскрашивать в разные цвета, применять любые структуры.

Структурный характер покрытия дает возможность создавать разные узоры и эффекты. Неважно потолок, это или стенка, ванная или кухня, гостиная или спальня, детская или прихожая.

Декоративная штукатурка в интерьере для неограниченных дизайнерских возможностей.

Скидки до 20% на следующие декоративные материалы:

Capadecor ArteTwin Basic 5л

Capadecor StuccoDecor Di Luce 2,5л

Capadecor Stucco Eleganza 2,5л

Capadecor Stucco Satinato 2,5л

CapaGrund Universal Белая 2,5л

Capadecor StuccoDecor Di Perla Gold 2,5л

Capadecor StuccoDecor Di Perla Silber 2,5л

Caparol Grundplastik 8кг





А также большие скидки на мягкую мебель, корпусную мебель, кухни, посуду и многое другое...

Приходи и проведи Черную Неделю скидок с нами!

19 — 25 ноября!

ТЦ КАРУСЕЛЬ

www.tckarusel.by

vk.com/karusel_tc

www.instagram.com/tc.karusel

г. Гомель, ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская- Ефремова)

Пн-Вс 10:00 — 20:00

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