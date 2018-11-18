Фотофакт: на «Кристалле» произошла авария, среди пассажиров авто был ребенок
- 18 ноября 2018, 17:51
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Места: Гомель (24051)
Метки: Авто (6037), Происшествия (13380)
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