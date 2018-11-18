Фотофакт: на «Кристалле» произошла авария, среди пассажиров авто был ребенок

  • 18 ноября 2018, 17:51
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Сегодня вечером в Новобелице произошла авария.

Как стало известно, в одном из автомобилей находилась мать с ребенком. Машина ехала со стороны города. Скользкие дороги сыграли злую шутку — автомобиль «раскрутило».

Избежать аварии не удалось.


На место происшествия прибыли инспекторы ГАИ и карета скорой помощи. Женщина с ребенком находилась у медиков, однако информация о состоянии участников аварии на данный момент не известна.

Подробности ДТП выясняются.





gomel.today
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