Увлекся охотой на зайца и начал палить в сторону жилых домов

Утро в деревне Коровышень в Гомельском районе началось в выстрелов. Напуганная женщина сообщила в милицию, что неизвестный мужчина с ружьем вышел из зарослей малины на огород и открыл стрельбу в сторону домов. Один из зарядов чуть не попал в женщину, пролетев рядом с ней, и угодил в стену гаража.









На место происшествия, сообщает УВД, незамедлительно отправились ближайшие наряды ГАИ, охраны, был поднят по тревоге отряд ОМОНа. Стрелка быстро нашли по приметам. Он был одет в камуфлированную одежду, при себе имел рюкзак и ружье. 43-летнего гомельчанина задержали.





У мужчины были все необходимые документы на ношение охотничьего ружья и охотничья путевка. Правда, охотник не учел, что стрелять и вообще находиться с заряженным ружьем на расстоянии менее 200 метров от населенного пункта категорически запрещено.

Охотник шел из леса в сторону огородов и заметил зайца. Выстрелив, мужчина попал в цель. Забрав добычу, он пошел в лес, где освежевал её и положил в рюкзак, а затем вернулся в деревню, где и был задержан милиционерами.