Из дома-интерната ушел 80-летний старик, больной деменцией

9 ноября из Уваровичского дома-интерната для престарелых и инвалидов ушел Ермольчик Леон Григорьевич. Мужчина мог направиться в родную деревню Мокиш в Хойкникском районе.

Не исключено, что пропавший будет пытаться добраться до родных мест на попутках. Приметы: рост около 170 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы седые с залысинами. На голове и теле следы псориаза, на лбу шрам. Был одет в шапку-ушанку, телогрейку, зимние сапоги, утепленные штаны и кальсоны.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам: 102, 8 0232 704128 и +375 29 232 11 11.