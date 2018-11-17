На Барыкина в новостройке загорелся пенопласт на балконе, а на Сухого горела жилая квартира — фото, видео

  • 17 ноября 2018, 16:25
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В сообществе «ЧП Гомель» разместили фото и видео пожара в новостройке на улице Барыкина.

По информации МЧС, на балконе загорелся строительный пенопласт. С огнем удалось справиться до приезда пожарных.


Сегодня около часа дня на улице Сухого, 8 загорелась квартира на седьмом этаже. Спасатели эвакуировали жильцов с верхних этажей дома. Видео тушения прислала читательница «Сильных Новостей».





gomel.today
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Места: Гомель (24050)

Метки: Происшествия (13378)

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