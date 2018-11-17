Ушел по-английски и с переломом. Гомельчанин выпрыгнул в окно, потому что дверь квартиры была закрыта — видео

  • 17 ноября 2018, 15:00
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Накануне в Гомельскую больницу скорой медицинской помощи с диагнозом перелом ноги со смещением был доставлен 38-летний местный житель.

Выяснилось, что травму он причинил себе сам, выпрыгнув из окна квартиры своего отца. Находясь в гостях, мужчина оказался заперт и, чтобы покинуть отчий дом, решил спрыгнуть со второго этажа. Но побег на волю вышел неудачным и достаточно болезненным.


Ближайшие несколько недель потерпевший проведет на больничной койке. Сейчас правоохранители разбираются, в причинах поступка гомельчанина, и выясняют — был ли он пьян.




ТРК Гомель
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Места: Гомель (24050)

Метки: Происшествия (13378)

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