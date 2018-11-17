В Гомеле сотрудники ГАИ остановили машину для проверки и нашли в ней использованные шприцы и наркотики
- 17 ноября 2018, 14:46
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