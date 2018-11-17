В Гомеле сотрудники ГАИ остановили машину для проверки и нашли в ней использованные шприцы и наркотики

Этой ночью на улицы Дынды для проверки документов сотрудники ГАИ остановили «Опель», за рулем которого находился 29-летний гомельчанин. Помимо водителя, в машине находились два пассажира.

Инспектор заподозрил, что водитель автомобиля пьян, и попросил его выйти из машины. Как только это произошло, сотрудник ГАИ увидел на сиденье использованный шприц.

На резонный вопрос инспектора о происхождении шприца — пассажир и водитель кинулись врассыпную, но были задержаны буквально в нескольких метрах.

На место приехала следственно-оперативная группа, а водителя доставили в больницу для проведения освидетельствования. Позже в подлокотнике машины следователи нашли пакетик с белым порошком и использованные шприцы, сообщает УВД. Все трое были задержаны, в отношении водителя и пассажиров возбуждено уголовное дело.