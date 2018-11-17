В Гомеле начал работу ледовый каток. Цены и расписание

В областном центре в субботу, 17 ноября в 12:00 по адресу: пр-т Речицкий, 109 состоится открытие универсального ледового катка.

На ледовой площадке гомельчан ждут каждый день с 10:00 до 22:00.

Цена одного сеанса катания будет составлять 4 рубля. Дети до 10 лет могут приобрести детский билет за 2,5 рубля. Как и в предыдущие годы предусмотрен прокат коньков, стоимость которого составит 2 рубля. В будние дни до 17:00 действует скидка на катание — 50%.

Каток будет работать по следующему графику: