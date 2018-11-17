В Гомеле начал работу ледовый каток. Цены и расписание

  • 17 ноября 2018, 13:50
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В областном центре в субботу, 17 ноября в 12:00 по адресу: пр-т Речицкий, 109 состоится открытие универсального ледового катка.

На ледовой площадке гомельчан ждут каждый день с 10:00 до 22:00.

Цена одного сеанса катания будет составлять 4 рубля. Дети до 10 лет могут приобрести детский билет за 2,5 рубля. Как и в предыдущие годы предусмотрен прокат коньков, стоимость которого составит 2 рубля. В будние дни до 17:00 действует скидка на катание — 50%.

Каток будет работать по следующему графику:


  • 10:00 — 10:45 
  • 11:00 — 11:45 
  • 12:00 — 12:45 
  • 13:00 — 13:45 
  • 14:00 — 15:00 — мегасеанс 
  • 15:00 — 16:00 — технический перерыв 
  • 16:00 — 16:45 
  • 17:00 — 17:45 
  • 18:00 — 18:45 
  • 19:00 — 19:45 
  • 20:00 — 20:45 
  • 21:00 — 22:00 — мегасеанс



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