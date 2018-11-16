Гомельский жирокомбинат собирается объявить себя банкротом, но не прекращать работать

  • 16 ноября 2018, 17:43
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Гомельский жировой комбинат отправил в Экономический суд заявление о банкротстве. ГЖК — одно из старейших предприятий области. Комбинат работает с 1932 года.

Надо отметить, что последние годы для предприятия не были простыми. Два года назад у комбината менялось руководство, его пытались перезапускать, меняли бренды. ГЖК — предприятие фактически государственное, ему принадлежат 88% акций.

Как сообщает Onliner.by, 29 октября собирались акционеры предприятия. Повесткой собрания было названо «Обращение в Экономический суд Гомельской области с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве)». Заявление отправлено, теперь в течение месяца суд должен принять решение.

На комбинате успокаивают, что производство никуда не денется, а банкротство просто способ решить проблемы предприятия. Майонез с прилавков никуда не исчезнет, ведь у комбината много контрактов, которые придется выполнять, а 700 человек, которые работают на предприятии, нельзя уволить. Впрочем, нужно понимать, что у предприятия есть долги. Суммы не называются, ссылаются на коммерческую тайну. Банкротство — возможность для предприятия использовать механизм экономической санации.




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