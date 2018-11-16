Сюрприз: в Гомеле нет ни одной велодорожки. «СН» поговорили с известной гомельской велоледи — видеорепортаж

  • 16 ноября 2018, 16:48
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Какой он, идеальный город для велосипедистов? В преддверии «Городского собрания ГДФ», поговорили с самой известной велоледи Гомеля Светланой Король.

Напомним, что 17 ноября в Гомеле состоится встреча, посвященная развитию велодвижения.

Организаторы мероприятия приглашают всех заинтересованных 17 ноября (сб) в 16.00 в пространство «Ковчег» (пр. Победы, д. 2а, 2 этаж). Вход бесплатный. Регистрация по ссылке: http://bit.ly/встреча_велодвиж




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Люди в материале: Светлана Король (4)

Места: Гомель (24042)

Метки: Гражданское общество (2028), Главное (6500)

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