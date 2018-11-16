Сюрприз: в Гомеле нет ни одной велодорожки. «СН» поговорили с известной гомельской велоледи — видеорепортаж

90 Белоруса, который напал на соседей и прятался с ружьем в лесу, нашли спустя 8 дней Сотрудники управления уголовного розыска УВД и Каменецкого РОВД задержали 42-летнего жителя деревни Ставы в лесном массиве. Милиция искала его восемь дней....

364 Первые милицейские «Дожинки». Министр МВД наградил лучших работников подшефного хозяйства в Светлогорском районе Первые «Дожинки» прошли в подшефном хозяйстве МВД «Хутор-Агро». Как сообщает пресс-служба ведомства, работников хозяйства министр внутренних дел Игорь Шуневич поздравил лично....

500 Вечер в хату. Как «подмосковного Отелло», отрубившего руки жене, встретят в колонии Серпуховский городской суд приговорил 26-летнего Дмитрия Грачёва к 14 годам колонии строгого режима за то, что в декабре 2017 года он вывез в лес свою жену — 25...

249 В Украине белорусу грозит до 15 лет тюрьмы за поджоги предприятий и незаконный оборот боеприпасов в составе вооруженной банды — видео Гражданина Беларуси Ивана Марчука в Украине подозревают в поджоге предприятий и торговле оружием в составе преступной группы, пишет Радио «Свабода»....

1508 Гомельский жирокомбинат собирается объявить себя банкротом, но не прекращать работать Гомельский жировой комбинат отправил в Экономический суд заявление о банкротстве. ГЖК — одно из старейших предприятий области. Комбинат работает с 1932 года....