В социальных сетях переживают за вмерзших в лед уток на Лебяжьем пруду. Не переживайте зря — это всего лишь поплавки

  • 16 ноября 2018, 11:00
  • 2319
  • 0


Утки оказались «уткой».

Читательница «Сильных Новостей» поделилась с редакцией фотографиями из гомельского парка. По ее словам, в лебяжьем пруду утки вмерзли в лед. На самом деле, это не настоящие птицы, а всего лишь поплавки-муляжи.



Обратите внимание, что рядом в полынье плавают вполне себе живые кряквы и лебеди. В 2014-м году «Сильные Новости» уже сообщали об аналогичном случае. Муляжи уток размещены на поверхности воды, чтобы весной было легче найти детали фонтанов. Тогда в администрации парка посчитали дизайнерское решение удачным, но вот уже четыре года муляжи уток продолжают пугать гомельчан.

Фото 2014-го года




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24042)

Метки: Общество (32193)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новости партнеров

Загрузка...

Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров