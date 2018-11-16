В социальных сетях переживают за вмерзших в лед уток на Лебяжьем пруду. Не переживайте зря — это всего лишь поплавки

Утки оказались «уткой».

Читательница «Сильных Новостей» поделилась с редакцией фотографиями из гомельского парка. По ее словам, в лебяжьем пруду утки вмерзли в лед. На самом деле, это не настоящие птицы, а всего лишь поплавки-муляжи.









Обратите внимание, что рядом в полынье плавают вполне себе живые кряквы и лебеди. В 2014-м году «Сильные Новости» уже сообщали об аналогичном случае. Муляжи уток размещены на поверхности воды, чтобы весной было легче найти детали фонтанов. Тогда в администрации парка посчитали дизайнерское решение удачным, но вот уже четыре года муляжи уток продолжают пугать гомельчан.



