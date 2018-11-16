В Быховском районе гомельчанин обокрал подсобку монастыря

  • 16 ноября 2018, 10:09
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Фото с сайта bobruisk.hram.by

Подсобку Свято-Вознесенского монастыря в деревне Барколабово Быховского района 15 ноября обокрал житель Гомеля. По информации УВД облисполкома, из подсобного помещения на территории монастыря он, сорвав навесной замок, похитил сварочный аппарат, перфоратор, шлифмашинку и бензопилу.

54-летнего ранее судимого подозреваемого задержали. Похищенное на общую сумму 375 рублей изъято.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Кража».




Могилевские ведомости
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Места: Быхов (30), Гомель (24042)

Метки: Криминал (10946)

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