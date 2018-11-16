На выходных в Гомеле будет ниже нуля и снег. Ночью ударят серьезные морозы

  • 16 ноября 2018, 09:57
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По прогнозам синоптиков, уик-энд в Гомеле будет морозным и снежным. Одевайтесь теплее!

В субботу в Гомеле будет ясно. Утром температура воздуха упадёт до — 8°С, но уже днем может подняться до +3°С. Правда, ощущаться она будет на несколько градусов меньше.

В воскресенье будет немного теплее — температура воздуха опустится только до — 4°С. А днём и вечером будет держаться на отметке около 0°С. Ожидается небольшой снег.




gomel.today
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Места: Гомель (24042)

Метки: Погода (1934), Главное (6500)

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