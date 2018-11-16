Видели? В парке «Фестивальный» появился парадный вход

  • 16 ноября 2018, 09:16
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Новый вход в парк оформлен в виде двух сторожевых башен, стилизованных под старину, сообщает городской журнал «Белка».

Конструкция установлена со стороны Речицкого проспекта и является подарком жителям Советского района к его 45-летию от предприятия «Кирмаш».





Ранее на этом месте было деревянное ограждение, которое, как и расположенный за ним сказочный городок, со временем пришло в негодность. Забор, теремок и зверушек убрали, взамен же долго ничего не устанавливали. Вход для посетителей в башни закрыт, здесь будет храниться рабочий инвентарь дворников.




Новую входную группу по заказу акционерного общества «Кирмаш» изготовило гомельское предприятие, специализирующееся на устройстве кемпингов. Спонсорам изделие обошлось в 21 тыс. рублей. Главный вход украсила вывеска с названием парка.




Фото – Вячеслав Коломиец, Белка
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