Оставь заявку на участие и получи полное преображение! ТРЦ «Секрет» ищет героинь для участия в проекте «Fashion терапия с Мариной Кабадарян»

Устали от серых будней? Некогда сходить к парикмахеру? Не можете выбрать подходящий наряд? Перестало нравится ваше отражение в зеркале? Тогда вы та, кого мы ищем!

ТРЦ «Секрет» готов подарить вам грандиозное преображение и профессиональные консультации от мастера по волосам, визажиста и имидж-стилиста! После участия в нашем проекте вы точно не узнаете себя, а муж и друзья ахнут от восхищения при одном взгляде на вас! Вас ждет не просто смена имиджа, но и невероятные эмоции и другие приятные подарки от «Секрета»!

О проекте

Бизнес-леди и стилист Марина Кабадарян совместно с популярным торгово-развлекательным центром «Секрет» запустили необычный проект, где каждая гомельчанка может преобразиться и почувствовать себя настоящей королевой!

Марина создала этот проект не просто так, она понимает, что быть женщиной в современном мире сложно. Сейчас стилисту 35 лет, и вы видите уверенную в себе красавицу. Кажется, ей некогда мыть посуду и полы, ведь она создает стиль! Но она не всегда была такой. Раньше девушке и думать некогда было о стиле, на все это не было времени: двое детей, супруг и работа отнимали все время.

Но продолжаться так дальше не могло. Марина взяла контроль над своей жизнью и стала посвящать время себе и шопингу. И тут ее осенило: она красивая, привлекательная девушка и достойна самого лучшего! Теперь вы видите Марину, которая создала себя сама. И она хочет помочь другим женщинам открыть себя настоящую.

Так родился проект, где героиня попадает в профессиональные руки мастеров по красоте и смотрит на себя другими глазами. «Зачем же нужна fashion-терапия? На плечах и так много забот, которым нет конца и края. Какая мода, когда просто не успеваешь выспаться? Я знаю, что многие женщины просто не привыкли видеть себя красивой. Они часто говорят: „я на любителя“, „есть красивее меня“ Я протестую против такой самооценки. И у меня амбициозные планы. Я уверена, что могу показать каждой, что она очень красива!» — делится своими эмоциями Марина Кабадарян.

Как стать участницей проекта?

Если вы хотите отдохнуть от домашних дел, почувствовать себя красивой и уверенной женщиной и насладиться заботой парикмахера, стилиста и визажиста, оставляйте свою заявку в группе в Вк ТРЦ «Секрет» в разделе обсуждения «fashion-терапия». Вас ждет полное преображение, начиная от смены имиджа и заканчивая неожиданными образами, подобранными профессиональным стилистом.

В заявке кратко опишите себя: вашу историю, почему вам необходима fashion-терапия, возраст. Прикрепите несколько фото и оставьте контактный номер телефона. И, скорее всего, именно вы станете участницей нового выпуска!

Результаты отбора для участия в каждом выпуске будут объявлены в начале следующего месяца. С выбранной героиней проекта свяжется администрация торгово-развлекательного центра.

Предыдущие выпуски модного проекта вы можете посмотреть на сайте ТРЦ «Секрет» в разделе Новости. Ждем ваши заявки!