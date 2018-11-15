В Гомельской области за стоянку на местах для авто инвалидов с начала года оштрафовали 216 водителей

Госавтоинспекция Гомельской области регулярно проводит профилактическую акцию «Стоп-парковка!», сообщила БелТА инспектор отделения пропаганды и агитации УГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк.

Инспекторы ГАИ проверяют, как соблюдаются правила парковки в части оставления автомобилей на местах, предназначенных для транспорта инвалидов. Традиционно в маршрут рейда включены площадки у супермаркетов, рынков, продуктовых магазинов и учреждений образования, где созданы места для парковки авто людей с ограниченными возможностями.

«Такие места обозначены специальными дорожными знаками либо разметкой. Абсолютно все водители знают, что занимать их нельзя ни при каких обстоятельствах, однако зачастую пренебрегают данными требованиями правил дорожного движения, сознательно паркуясь там», — подчеркнула Дарья Смоляк. К примеру, всего за полтора часа одного из последних рейдов в Новобелицком районе Гомеля за неправомерную стоянку на месте, отведенном для транспортных средств инвалидов, к административной ответственности привлекли трех водителей.

Всего в январе-октябре за неправомерную стоянку на местах, отведенных для транспортных средств инвалидов, на территории области к административной ответственности было привлечено 216 водителей, из них — 158 в Гомеле.

Самое частое объяснение нарушителей ПДД — спешка и невнимательность.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила остановки и стоянки и проявлять уважение к людям с ограниченными возможностями.