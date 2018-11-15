В Гомельской области за стоянку на местах для авто инвалидов с начала года оштрафовали 216 водителей
- 15 ноября 2018, 19:41
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