На улице Федюнинского в Гомеле построят дом по рекордной цене

Государственное предприятие «УКС города Гомеля» объявило тендер по выбору генеральной подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Многоэтажный жилой дом № 10 в районе ул. Федюнинского в г. Гомеле».

Начальная цена тендера составляет 14 319 815 BYN.

Строительство данного жилого дома может стать самым дорогим в Гомеле с момента проведения деноминации белорусского рубля. Прежний рекорд принадлежал тендеру на строительство многосекционного жилого дома в квартале ул. Барыкина — Гомельская, где начальная цена составляла 13 064 200 BYN.

Предварительные сроки строительства дома № 10 в районе ул. Федюнинского установлены с декабря 2018 года по декабрь 2019-го.