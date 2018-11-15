Будьте осторожны! В Гомельской области продают смертельно опасные для людей «незамерзайки»

Областными инспекциями Госстандарта проводятся контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства при реализации стеклоомывающих и охлаждающих низкозамерзающих жидкостей.

В результате проведенных в торговой сети проверок Гомельской областной инспекцией Госстандарта, установлены факты реализации организациями («К плюс АВТО», ООО «Эксперт в деталях» и «Автоспейс-Гомель») стеклоомывающих жидкостей российского производства, которые не только не соответствовали заявленным в маркировке свойствам, но и представляли угрозу здоровью потребителей.

Температура кристаллизации у «Clean Way — 30» и «RedLine-30» (изготовители — ООО «ИВИОН» и ООО «ИнтерТорг»; поставщик — ЧТУП «АвтоКиликия», г. Минск), «Arctic Gleid −30» (изготовитель — ООО «МАСТЕР-АКВА»; поставщик — ООО «МОТЕХСАВТОЗАПЧАСТИ, г. Минск) и «ICE DRIVE −30» (изготовитель — ООО «ИВЕНТА»; поставщик — ООО «Авто1-Гомель») оказалась в 2 — 5 раз ниже заявленных минус 30 °С.

Кроме этого, в составе данных стеклоомывающих жидкостей был обнаружен метиловый спирт, не заявленный производителем в маркировке, доля которого превысила допустимую норму более чем в 100 раз (от 118 раз до 181 раза). В результате испытаний, обнаружен метиловый спирт в стеклоомывающей жидкости «FrozOK»-30 (изготовитель — ООО «Авто-Химическая компания», Российская Федерация), о наличии которого изготовитель также не сообщил в маркировке. Поставщиками указанной продукции являются упомянутые выше ООО «МОТЕХСАВТОЗАПЧАСТИ и ЧТУП «АвтоКиликия». Доля этого компонента в образцах превысила допустимую норму от 173 до 452 раз!

Отметим, что метанол токсичен и опасны как при приёме внутрь, так и при вдыхании, когда превышена предельно допустимая концентрация паров спирта в воздухе.

В отношении вышеуказанной продукции Госстандартом выданы предписания о запрете ввоза и обращения на территории Республики Беларусь.

В целях недопущения попадания потребителю опасной продукции, ввиду актуальности и сезонного спроса на нее, управление торговли и услуг Гомельского горисполкома предлагает торговым сетям города изъять такую продукцию из продажи в добровольном порядке. А потребителям, в случаях выявления вышеперечисленных стеклоомывающих жидкостей в торговле, рекомендовано информировать о конкретных фактах областные инспекции Госстандарта.