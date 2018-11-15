«Учитывая погодные условия, по согласованному плану-графику». Коммунальники прокомментировали ремонт теплотрассы при минусовой температуре на Фадеева

«Сильные Новости» сообщали сегодня утром, что на Сельмаше во дворе Фадеева, 7А из-за ремонта теплотрассы отсутствовали горячая вода и отопление.

Спустя несколько часов «Гомельские ведомости» опубликовали комментарий от начальника оперативно-диспетчерской службы КПУП «Гомельское городское ЖКХ», Андрея Маркевича.

Сообщается, что «Гомельоблтеплосеть» производила переврезку трубопровода тепловой сети, прокладывая трубы по дворовой территории. Вчера, учитывая погодные условия, коммунальники отключили старую теплотрассу и включили смонтированную. Замена привела к тому, что в семи окрестных жилых домах отсутствовало отопление с 9:00 до 16:30. «Теплосеть» также сообщает, что жильцы домов были проинформированы об отключении.

Кроме этого представители ЖКХ сообщают, что 13 ноября по адресу Фадеева, 9 вышел из строя участок старой теплосети. Это привело к отсутствию в кранах горячей воды. Авария произошла ночью, но уже к двум часам дня была устранена. Сейчас теплотрасса работает в штатном режиме.